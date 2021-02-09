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حركة "الجهاد الإسلامي" تقرر عدم المشاركة بالانتخابات الفلسطينية

أخبار العالم العربي

حركة
Reuters Suhaib Salem
عناصر من حركة الجهاد الإسلامي
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أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" عدم المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المرتقبة، معتبرة أنها "انتخابات مسقوفة باتفاق أوسلو الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته".

وأشارت الحركة في بيان لها، إلى أنها "شاركت في جولة الحوار الوطني التي انطلقت يوم أمس في القاهرة برعاية الأشقاء في جمهورية مصر العربية"، لافتة إلى أن وفدها عرض رؤية الحركة السياسية التي تضمن تحقيق الوحدة على أسس واضحة وسليمة، بعيدا عن اتفاق أوسلو.

وقالت: "إننا في حركة الجهاد الإسلامي نرى أن المدخل الصحيح للوحدة الوطنية يتمثل في التوافق على برنامج سياسي يعزز صمود الشعب ويحمي مقاومته وإعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء انتخابات للمجلس الوطني منفصلة عن المجلس التشريعي، وإعادة الاعتبار لميثاقها وتمثيلها لجميع الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، واعتبارها المرجعية  لكل المؤسسات الفلسطينية في الداخل والخارج، وهو ما نأمل بحثه وتحقيقه في جلسات الحوار القادمة التي ستجري في شهر مارس المقبل، وفق ما أكده بيان القاهرة".

وأضافت: "فيما يتعلق بانتخابات السلطة، فإن الحركة قررت عدم المشاركة في انتخابات مسقوفة باتفاق أوسلو الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته".

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المصدر: RT

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