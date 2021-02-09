أردوغان: سنبحث سحب قواتنا من ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستبحث سحب قواتها من ليبيا "إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا".

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وأضاف أن "وجودنا في ليبيا منطلق من دعوة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وبناء على اتفاقيات تعاون عسكري".

وانتقد أردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلا إن الأخير "يقول إن تركيا يجب أن تسحب قواتها من ليبيا. أقول له أخرج قواتك أولا من مالي وتشاد".

وتابع: "الشخص الذي يرأس فرنسا يواصل هجماته بحقي ويستهدفني، أقول له ماذا تريد من مهاجمتي؟ قبل مهاجمتي عليك أن تكفر عن مجازركم في الجزائر وباقي الدول الإفريقية".

وكان أردوغان انتقد في 5 فبراير دعوة ماكرون لأنقرة لسحب قواتها من ليبيا كما رفض المواقف الأمريكية والأوروبية حيال أحداث جامعة البوسفور الأخيرة بإسطنبول.

يذكر أن ماكرون دعا أردوغان في وقت سابق إلى الالتزام بالاحترام، وذلك بعد أن وصفه الأخير بأنه "عبء على كاهل فرنسا".

المصدر: RT