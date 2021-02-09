الصفدي : سنعمل بشكل مكثف مع الإدارة الأمريكية الجديدة لضمان الوصول إلى السلام

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي "إننا سنعمل بشكل مكثف مع الإدارة الأمريكية الجديدة لضمان الوصول إلى السلام العادل والشامل الذي يحقق الاستقرار والأمن الحقيقيين في المنطقة".

وفي تصريح خلال لقائه وزيرة الخارجية الإندونيسية رينتو مارسودي، أكد الصفدي أن "التنسيق بيننا مستمر حول كيفية خدمة قضايانا المشتركة، وخصوصا القضية الفلسطينية"، مشددا على "أننا متفقون بالمطلق على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وأن السلام لن يتحقق دون حلها على أساس حل الدولتين".

وقال: "ثمة فرصة لإيجاد أفق أفضل مع تولي إدارة أمريكية جديدة مسؤوليتها، التصريحات التي خرجت عن هذه الإدارة تصريحات إيجابية، تصريحات توضح بشكل صريح أن الإدارة الأمريكية تريد أن تعمل على إيجاد البيئة التي تتيح التقدم نحو استعادة مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام".

وشدد على "أننا في المملكة سنعمل بشكل مكثف مع الإدارة الجديدة باتجاه تحقيق هدفنا المشترك في ضمان الوصول إلى السلام العادل والشامل الذي يحقق الاستقرار والأمن الحقيقيين في المنطقة".

المصدر: "الدستور"