وزير الخارجية الليبي يلتقي مدير المخابرات العامة المصرية

التقى وزير الخارجية الليبي، محمد الطاهر سيالة، اليوم الثلاثاء في القاهرة، مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل.

وبحث الطرفان أثناء اللقاء الذي عقد خلال تواجد الوزير الليبي في القاهرة لحضور اجتماعات الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، سبل إنجاح العملية السياسية وآلية دعم مخرجات ملتقى الحوار السياسي بجنيف.

وعبر مدير المخابرات العامة المصرية عن دعم القاهرة للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، متمنيا لها التوفيق في إنجاز متطلبات المرحلة وتنظيم الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.

ناصر حاتم

المصدر: RT