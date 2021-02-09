مصر.. رجل أعمال معروف ينفي معلومات متداولة حول اغتياله

رد رجل الأعمال المصري الشهير صبحي كابر، على الشائعات المتداولة حوله وفاته جراء إطلاق النار عليه بـ13 رصاصة بإحدى المزارع.

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وقال في مقطع فيديو بثه عبر مقطع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تلقى العديد من الاتصالات اليوم بسبب تلك الشائعة، معلقا: "ليس لدي أعداء، أنا بخير والحمد لله".

وكانت وسائل الإعلام المصرية قد قالت إن مجهولين قاموا بالهجوم على رجل أعمال شهير وصاحب سلسلة محال مشويات شهيرة، وأطلقوا النيران تجاهه مما أسفر عن مقتله في الحال.

ووفقا للتحريات أطلق المجهولين 13 رصاصة على المجني عليه، حيث استقرت رصاصة فى رأسه، بحسب ما أفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية.

المصدر: الشروق