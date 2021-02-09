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السودان تحظر التجوال في 3 ولايات في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات وأعمال الشغب

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السودان تحظر التجوال في 3 ولايات في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات وأعمال الشغب
Reuters
احتجاجات في إقليم دارفور في السودان في منتصف يناير الماضي.
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حظرت الحكومة السودانية التجوال في 3 ولايات، عشية إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية على الأوضاع المعيشية الصعبة والانفلات الأمني في بعض المناطق.

من جهته، أعلن والي شمال كردفان حالة الطوارئ في إقليمه، مع حظر التجوال لمدة 12 ساعة ابتداء من السادسة مساء "حفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات"، كما تقول صحيفة "الجمهورية" السودانية، مع غلق المدارس لغاية يوم 14 فبراير، بعد أعمال العنف والشغب التي شهدتها الولاية.

غير أن صحيفة "الجمهورية" تؤكد أن حظر التجوال الذي تم إقراره في 3 ولايات، من السادسة صباحا إلى السابعة صباحا، لم يُحترم من قبل العديد من المتظاهرين الغاضبين، حيث تواصلت المناوشات والاشتباكات مع أجهزة الأمن بعد السادسة مساء.

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وتشهد السودان منذ 3 أيام اضطرابات واسعة، لا سيما في الفاشر، على خلفية نزاع بين مربيي الإبل وأهالي المنطقة، من بين أسبابها العميقة، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي لن يكون سهلا على الحكومة الجديدة لعبد الله حمدوك تداركها أمام قلة ما في اليد.

المصدر: صحيفة "الجمهورية" السودانية/وكالة أنباء السودان الرسمية

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