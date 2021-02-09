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الجيش الإسرائيلي يطلق "عاصفة البرق" على الحدود اللبنانية اليوم

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يطلق
Reuters AMIR COHEN
دبابات تابعة للجيش الإسرائيلي
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيبدأ اليوم مناورة "عاصفة البرق" العسكرية، في الجبهة الشمالية، على الحدود مع لبنان، بهدف "تعزيز الجاهزية لسيناريو أيام قتالية على الحدود اللبنانية".

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وأكد الجيش أنه سيطلق اليوم مناورة عسكرية تهدف لتعزيز جاهزية القيادة الشمالية العسكرية على الحدود اللبنانية، حيث ستشهد المنطقة حركة ناشطة لقوات الأمن، وسيتم نشر عدد من الحواجز على بعض الطرق في محيط منطقة الحدود، دون إغلاقها بالفعل.

وأضاف أنه سيجري عبر هذا التدريب العسكري، فحص ما تم استخلاصه من عبر، نتيجة بعض الأحداث التي وقعت على الحدود في الصيف الأخير، كما ستتدرب القوات على عدد من السيناريوهات العسكرية، تتضمن سيناريوهات "يوم قتالي".

وأشار الجيش إلى أنه سيواصل نشاطاته لتعزيز جهوزيته على الحدود مع لبنان، "انطلاقا من مهمته في الدفاع عن مواطني الشمال".

المصدر: RT

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