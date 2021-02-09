 السفارة الأمريكية في بغداد "تعتذر" بسبب "الضوضاء"

قدمت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الثلاثاء، اعتذارها للعراقيين بسبب "الضوضاء" الذي سيصدر عنها في الأيام المقبلة.

وذكرت في بيان صحفي: "خلال الايام القادمة سنجري سلسلة من الاختبارات التي تشمل معدات وإجراءات الطوارئ التابعة لنا".

وأضافت: "سيصل صوت صفارات الإنذار وغيرها من أنواع الضوضاء إلى السكان المقيمين في المناطق المحيطة بنا عند إجراء هذه التدريبات".

وتابعت: "نقدم إعتذارنا عن أي إزعاج قد ينجم عن ذلك".

ويقع مقر السفارة الأمريكية في بغداد داخل المنطقة الخضراء الحكومية، وأمامها بعشرات الأمتار مجمعا سكنيا، وخلفها أيضا، وتسقط بعض الصواريخ التي تستهدف السفارة علىى هذه المجمعات السكنية بسبب قربها منها.

المصدر: RT