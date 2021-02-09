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وزير خارجية قطر يتلقى اتصالين من المبعوث الأمريكي لإيران ومستشار الأمن القومي الأمريكي

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وزير خارجية قطر يتلقى اتصالين من المبعوث الأمريكي لإيران ومستشار الأمن القومي الأمريكي
Reuters Handout / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY /
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
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تلقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالين هاتفيين من المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية في بيان بأن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا يوم الاثنين من المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي.

وأضاف أنه جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر في بيان آخر أن الشيخ محمد تلقى أيضا اتصالا هاتفيا من مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة جيك سوليفان، جرى خلاله استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه الاتصالات بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران أولا حتى تتوقف طهران عن تخصيب اليورانيوم، بحسب مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" بثت الأحد.

المصدر: وزارة الخارجية القطرية + RT

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