سفارة فلسطين لدى مصر: فتح معبر رفح البري بدءا من الثلاثاء
أعلنت سفارة دولة فلسطين في مصر، أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف فتح معبر رفح البري لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، اعتبارا الثلاثاء 9 فبراير .
وأوضحت السفارة أن "هذه الإجراءات تأتي نتاج مباحثات واتصالات ثنائية حثيثة بين القيادتين المصرية والفلسطينية لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة".
وأعرب سفير فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، عن شكره إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، على "جهودهم المخلصة والدؤوبة في تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، والدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة".
ناصر حاتم
المصدر: RT