سفارة فلسطين لدى مصر: فتح معبر رفح البري بدءا من الثلاثاء

أعلنت سفارة دولة فلسطين في مصر، أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف فتح معبر رفح البري لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، اعتبارا الثلاثاء 9 فبراير .

وأوضحت السفارة أن "هذه الإجراءات تأتي نتاج مباحثات واتصالات ثنائية حثيثة بين القيادتين المصرية والفلسطينية لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة".

وأعرب سفير فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، عن شكره إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، على "جهودهم المخلصة والدؤوبة في تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، والدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة".

ناصر حاتم

المصدر: RT