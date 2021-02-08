السلطات السودانية تعلن تشكيل الحكومة الجديدة

أعلنت السلطات السودانية تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين مريم الصادق المهدي وزيرة للخارجية وجبريل إبراهيم وزيرا للمالية.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، حكومته الجديدة والتي شملت تعيين جبريل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور وزيرا للمالية ومريم الصادق المهدي، من حزب الأمة، وزيرة للخارجية.

وذكرت وكالة "سونا" الرسمية يوم أمس الأحد أن حمدوك أصدر قرارا بحل الحكومة الانتقالية في البلاد.

وقالت إن رئيس الوزراء أصدر، استنادا إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، قرارا بإعفاء الوزراء ووزراء الدولة بحكومة الفترة الانتقالية من مناصبهم، وإنهاء تكليف الوزراء المكلفين بتصريف أعباء الوزارات، على أن يستمروا في مواقعهم "لتصريف الأعمال بوزاراتهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وإكمال إجراءات التسليم والتسلم".

المصدر: "رويترز" + RT