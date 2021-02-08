وزير الخارجية القطري يزور لبنان يوم غد الثلاثاء
Reuters
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أعلنت السفارة القطرية في بيروت أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيزور لبنان يوم غد الثلاثاء.
وأوضحت السفارة في بيان إن الوزير سيعقد مؤتمرا صحافيا في القصر الجمهوري في بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون نحو الساعة 11:50 قبل الظهر.
وكانت آخر زيارة أجراها وزير الخارجية القطري إلى لبنان، في 24 أغسطس 2020، عقب أيام من انفجار مرفأ بيروت، الذي خلف عشرات القتلى والجرحى.
المصدر: RT