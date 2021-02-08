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وزير الخارجية المصري يوجه رسالة لوزير خارجية الوفاق الليبية على هامش اجتماع العرب الطارئ

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وزير الخارجية المصري يوجه رسالة لوزير خارجية الوفاق الليبية على هامش اجتماع العرب الطارئ
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية المصري سامح شكري التقى وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية، محمد طاهر سيالة، في القاهرة.

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وقالت الوزارة إن اللقاء جاء على هامش الاجتماع الطارئ للجامعة العربية اليوم، حيث أكد شكري على ثوابت الموقف المصري تجاه ليبيا وصولا إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي ليبي/ليبي يحفظ سيادتها ويصون مقدرات شعبها.

وعقد وزراء الخارجية العرب، الاثنين، اجتماعا طارئا، لمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة، وهيكلية وعمل الجامعة العربية.

واجتمع وزراء الخارجية العرب في القاهرة بدعوة من الأردن ومصر، ومن المنتظر أن يخرج الاجتماع بموقف عربي موحد تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة، والساحة العربية.

المصدر: RT

 

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