مسؤول إيطالي يطالب بتحرك أوروبي ضد مصر

أعلن نائب رئيس البرلمان الأوروبي، فابيو ماسيمو كاستالدو أن حركة "خمس نجوم" الإيطالية تطالب بـ"تدخل الاتحاد الأوروبي بموقف قوي تجاه مصر يقيم أيضا استخدام العقوبات ضد القاهرة".

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وطالب المسؤول في الحركة أيضا أن هدف هذه التحركات إطلاق سراح الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وطالب الدراسات العليا في جامعة بولونيا، باتريك زكي.

وأضاف في تصريح صحفي الاثنين: "مضى عام على احتجاز باتريك زكي، وما زال رهن الاعتقال بانتظار بدء المحاكمة، محبوسًا في زنزانة بسجن طرة شديد الحراسة بالقاهرة".

وقال كاستالدو: "مرة ـخرى وقبل أيام تم تجديد حبسه الاحتياطي بدون مبرر قانوني. وقيمنا الأساسية على المحك ، والاتحاد الأوروبي لا يمكنه ويتعين عليه ألا يقف مكتوف الأيدي".

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على زكي في شهر فبراير من العام المنصرم في مطار القاهرة قادما من إيطاليا وقررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بـ"إشاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإدارة واستخدام حساب على الإنترنت بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي"، وهي اتهامات نفاها زكي ومحاموه.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية