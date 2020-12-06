مصر.. تجديد حبس الباحث باتريك زكي بتهمة إشاعة أخبار كاذبة

قررت الدائرة 3 إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة تجديد حبس الباحث المصري بجامعة بولونيا الإيطالية باتريك جورج زكي 45 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة إشاعة أخبار وبيانات كاذبة.

ويجري التحقيق مع الباحث عقب إلقاء القبض عليه أثناء عودته من إيطاليا.

ووجهت لزكي تهم إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي، والتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح قاصدا الإنقاص من هيبة الدولة، وتكدير السلم والأمن العام، والتحريض على قلب نظام الحكم، وترويج المبادئ والأفكار التي تؤدي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية.

ويواجه تهما بإدارة واستخدام حساب على الشبكة المعلوماتية بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية واستخدام العنف.

ناصر حاتم - القاهرة