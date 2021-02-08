القاهرة.. اجتماع وزراء خارجية كل من مصر والأردن والعراق

عقد وزراء خارجية كل من مصر والأردن والعراق، اليوم الاثنين، اجتماعا لآلية التنسيق الثلاثي في القاهرة، لبحث تطورات مسار التعاون المشترك في الدول الثلاث.

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وتناول اللقاء آخر مستجدات المجالات الاستراتيجية للتعاون المشترك، وسبل دفعها قدما نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والمنافع المتبادلة، بما يعود على الدول الثلاث وشعوبها بالنمو والرخاء.

وأعرب وزراء الخارجية عن رضائهم عما تحقق في الفترة الماضية، منذ قمة عمّان الثلاثية في أغسطس 2020، وأكدوا على التزام دولهم بالاستمرار في منهج التعاون المشترك والتنسيق الوثيق، من أجل الإسراع بتنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تصُب في مصلحة الدول الثلاث والمنطقة ككل.

على إثر ذلك، استقبل سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في قصر التحرير، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي.

وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن اللقاء تطرق إلى الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية جامعة الدول العربية حول فلسطين، والذي يأتي بمبادرة مصرية أردنية، من أجل التأكيد على ثوابت الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف حافظ أن اللقاء شهد كذلك توافقا في الرؤى بين الجانبين إزاء التطورات الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على ضرورة وقف كافة التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية، وإعلاء الحلول السياسية لكافة أزمات المنطقة، بما يدفع باتجاه ترسيخ الأمن والاستقرار ويصون مقدرات الشعوب.

المصدر: RT