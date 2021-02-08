مقتل الألماني "أبو يونس" في سوريا

اغتال مجهولون مقاتلا ألمانيا، كان ينتمي لفصيل "حراس الدين"، بالرصاص في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي في سوريا.

وذكرت مواقع وصفحات إخبارية محلية أن ملثمين أطلقوا النيران على "أبو يونس الألماني" الذي كان يقاتل ضمن صفوف تنظيم "حراس الدين" الذي انشق عن "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا).

وأوضحت تلك الوسائل أن مجهولين اثنين كانا يركبان دراجة نارية أطلقا الرصاص على "أبو يونس" أمام مسجد الفاروق وسط المدينة، ولحظة خروجه من صلاة المغرب أمس.

وذكرت أن "أبو يونس" كان قد نجا من محاولة اغتيال منذ يومين بزرع عبوة ناسفة في سيارته.

وذكرت حسابات من المنطقة أن "الألماني" كان معروفا بمعارضته لهيئة تحرير الشام (النصرة).

ويعرف عن تنظيم "حراس الدين" الموالي لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، معارضته للوجود التركي في إدلب، ولكل التفاهمات في المحافظة التي تسيطر عليها تنظيمات مدعومة من تركيا.

المصدر: صفحات ومواقع سورية