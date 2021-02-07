الخارجية الفلسطينية و"حماس" ترحبان بموقف الاتحاد الإفريقي الداعم لفلسطين

رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالبيان الختامي الذي صدر عن قمة الاتحاد الإفريقي الـ 34 يوم الأحد، وما تضمنه من دعم للقضية الفلسطينية وحل الدولتين.

وثمن المالكي في بيان تأكيد القادة الأفارقة على "التأييد والدعم المطلق للقضية الفلسطينية، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

كما رحب بتأكيد القادة الأفارقة على خيار حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين، وعدم الاعتراف بالإجراءات الأحادية بخصوصها.

من جهته، رحب المتحدث باسم حركة "حماس"، سامي أبو زهري، في تغريدة "بإدانة الاتحاد الإفريقي للاستيطان الإسرائيلي ودعوته إلى إنهاء أي علاقة مع الاحتلال الإسرائيلي".

وبحسب البيان، أقرت قمة الاتحاد الإفريقي دعوة الدول الإفريقية إلى الامتناع عن أي نشاط أو إجراء من شأنه المساس بالوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس، وتحديدا الامتناع عن نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس.

كما تضمن البيان الدعم المطلق للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ودعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام.

وجدد القادة الأفارقة التأكيد على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، التي تضمنتها قرارات الشرعية الدولية، مشددين على ضرورة الحفاظ على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

المصدر: وزارة الخارجية الفلسطينية + RT