الجيش الإسرائيلي يطلق طلقات نارية تحذيرية على حدود لبنان

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن القوات الإسرائيلية أطلقت، اليوم الأحد، طلقات نارية تحذيرية لترهيب مزارعين في بلدة ميس الجبل عند الحدود الجنوبية.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية في لبنان بأن "العدو الاسرائيلي أطلق عيارات نارية في الهواء لترهيب عدد من المزارعين من أبناء بلدة ميس الجبل، وذلك بينما كانوا يقومون بزراعة بعض الشتول في أراضيهم المحررة في منطقة كروم الشراقي في البلدة".

بدورها، ذكرت قناة "LBC" أن القوات الإسرائيلية أطلقت أكثر من 15 طلقة نارية لترهيب المزارعين.

وشهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل خلال الأشهر الماضية حوادث متكررة لإطلاق النار بينما احتجزت القوات الإسرائيلية مرات متعددة مزارعين قالت إنهم تسللوا من أراضي لبنان.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية