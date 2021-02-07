خامنئي: أحد هؤلاء البلهاء من الدرجة الأولى في أمريكا ذهب إلى مزبلة التاريخ

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن"أحد هؤلاء البلهاء من الدرجة الأولى" ذهب الآن لمزبلة التاريخ وطرد من البيت الأبيض بفضيحة مدوية.

وأضاف خامنئي: "إن أحد هؤلاء البلهاء من الدرجة الأولى قبل عامين قال إننا سنحتفل بشهر يناير 2019 في طهران. الآن ذهب هذا الشخص نفسه إلى مزبلة التاريخ وطرد رئيسه من البيت الأبيض بفضيحة مدوية، لكن جمهورية إيران الإسلامية تقف بفخر واعتزاز"، (في إشارة إلى المستشار السابق للأمن القومي جون بولتون والرئيس السابق دونالد ترامب).

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وتابع خامنئي: "يقول كبار الخبراء السياسيين الأمريكيين أنفسهم إن النظام الاجتماعي الأمريكي متعفن من الداخل، وتحدث البعض عن حقبة ما بعد أمريكا".

وأوضح المرشد أنه "إذا وقعت مثل الأحداث الأمريكية الأخيرة في أي مكان في العالم، لا سيما في البلدان التي تواجه الولايات المتحدة مشكلة معها، فلن يتوقفوا عن الحديث عنها، لكن إمبراطورية الأخبار في أيديهم ويحاولون إظهار القضية على أنها قد انتهت. بينما القضية لم تنته بعد"، بحسب قوله.

من جانب اخر وصف خامنئي التهديدات الإسرائيلية الأخيرة مجرد "هراء ناجم عن قلق النظام الصهيوني وتخوفه من انحدار الولايات المتحدة على الصعيدين الداخلي والدولي".

المصدر: RT