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إصابات بالاختناق خلال صدّ هجوم لمستوطنين إسرائيليين جنوب نابلس

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إصابات بالاختناق خلال صدّ هجوم لمستوطنين إسرائيليين جنوب نابلس
Reuters / Ibraheem Abu Mustafa
فلسطين- أرشيف
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أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، السبت، بحالات اختناق خلال صد هجوم لمستوطنين إسرائيليين في بلدة عصيرة القبلية جنوبي مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية محلية أن مجموعة من المستوطنين اليهود، وبحماية من قوات الجيش الإسرائيلي وأمن مستوطنة يتسهار، اقتحموا منطقة الظهر وبئر عصيرة، قبل أن يهاجموا منازل المواطنين في الحارة الفوقا.

ولفتت المصادر إلى تصدي عشرات المواطنين للمستوطنين، فيما أطلق الجنود الإسرائيليين قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم.

المصدر: شبكة "صفا" الفلسطينية

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