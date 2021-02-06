أردوغان يهنئ الفائزين بمجلسي الرئاسة والوزراء في ليبيا

هنأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، محمد المنفي لفوزه برئاسة المجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد دبيبة لفوزه برئاسة مجلس الوزراء الليبي.

وبحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أعرب أردوغان خلال اتصالين هاتفيين، عن تمنياته بالنجاح لكل من المنفي ودبيبة في مهامهما الجديدة.

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وشدد أردوغان على مواصلة تركيا تقديم الدعم "للحفاظ على وحدة ليبيا السياسية والجغرافية، والمساهمة في إحلال الاستقرار والسلام والأمن والرفاه لشعبها".

كما أكد حرص تركيا على مواصلة تطوير التعاون مع ليبيا في المرحلة الجديدة.

وصوت ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف أمس الجمعة، في الجولة الأولى من انتخابات السلطة التنفيذية الجديدة، لصالح قائمة تضم محمد يونس المنفي مرشحا لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد محمد دبيبه مرشحا لمنصب رئيس الحكومة.

وتشمل القائمة الخاسرة في الجولة الثانية من التصويت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، كمرشحين لمنصبي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء.

المصدر: وكالات