ليبيا.. لجنة 5+5 ترحب بانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة وتصر على إخراج القوات الأجنبية فورا

رحبت اللجنة العسكرية 5+5 بانتخاب ملتقى الحوار السياسي الليبي للسلطة التنفيذية الجديدة وحثت المجتمع الدولي على زيادة الضغط من أجل إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.

وثمنت اللجنة التي تضم ممثلين من طرفي النزاع الليبي، في بيان أصدرته اليوم السبت، الجهود التي بذلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة ستيفاني ويليامز، من أجل تحقيق هذا "الانجاز التاريخي"، وأشادت بـ"التزام القادة الميدانيين الكامل بوقف إطلاق النار".

وشددت اللجنة على ضرورة تنفيذ بنود وأحكام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في 23 أكتوبر الماضي، وخاصة "المضي قدما في عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الاجانب فورا"، مطالبة مجلس الأمن الدولي بـ"إلزام الدول بسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة التابعين لها فورا من الأراضي الليبية".

وأعلنت اللجنة عن البدء الفعلي في نزع الألغام ومخلفات الحرب اعتبارا من 10 فبراير، تمهيدا لفتح الطريق الساحلي، لافتة إلى أن لجنتها الفرعية المعنية بإخلاء خطوط التماس سوف تباشر إعادة تمركز القوات بعد إتمام عملية نزع الألغام في المنطقة المحددة والمتعلقة بفتح الطريق الساحلي.

وأكدت اللجنة أنها خلال مباحثاتها المستمرة في الجولة السابعة من اجتماعاتها تحت رعاية الأمم المتحدة اتفقت على الاستمرار في تبادل المحتجزين، مشيرة إلى أن عملية تبادل جديدة ستنفذ في أقرب وقت.

وصوت ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف أمس، في الجولة الأولى من انتخابات السلطة التنفيذية الجديدة، لصالح قائمة تضم محمد يونس المنفي مرشحا لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد محمد دبيبه مرشحا لمنصب رئيس الحكومة.

المصدر: بوابة الوسط + RT