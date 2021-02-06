قافلة مساعدات طبية جزائرية تنطلق نحو تونس في الذكرى الـ 63 لمجزرة ساقية سيدي يوسف

أرسلت الجزائر اليوم السبت قافلة تضامنية إلى تونس محملة بمساعدات طبية، قبل يومين من إحياء الذكرى الـ 63 لاستشهاد جزائريين وتونسيين بقصف فرنسي في ساقية سيدي يوسف التونسية الحدودية.

وأعطى عبد الحق سايحي، الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، بحضور سفير تونس في الجزائر رمضان الفايض، إشارة الانطلاق للقافلة من مقر الصيدلية المركزية الجزائرية في العاصمة الجزائر. وقال عبد الحق سايحي إن القافلة محملة بأدوية ومواد طبية تساعد في مكافحة تفشي وباء كورونا.

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أحداث ساقية سيدي يوسف، التي ذكَّر السفير التونسي برمزيتها وأهميتها في تونس والجزائر خلال الإشراف على انطلاق القافلة التضامنية، جرت في يوم 8 فبراير عام 1958 قصَفت خلالها القوات الجوية الاستعمارية الفرنسية قرية ساقية سيدي يوسف الحدودية، عقابا لتونس على دعمها للثورة الجزائرية. وقُتل خلال القصف الذي دام نحو ساعة حوالي 70 جزائريا وتونسيا، من بينهم 12 طفلا و9 نساء. وبعد استقلال الجزائر، أصبح الجزائريون والتونسيون يحيون دوريا هذه الذكرى الأليمة التي أصبحت عالية الرمزية في العلاقات التاريخية بين البلدين.

المصدر: مراسل RT من العاصمة الجزائر/صحيفتا "الشروق" و"الخبر" الجزائريتان