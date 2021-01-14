ماذا قال وزير الصحة الجزائري عن تقاسم لقاح كورونا مع تونس؟

بعد تسجيلها للقاح الروسي سبوتنيك v تعتزم الجزائر بدء حملة تلقيح شاملة ضد فيروس كورونا المستجد حال استلامها الدفعة الأولى من اللقاح..

وفي وقت تسجل فيه البلاد انخفاضا نسبيا في عدد الإصابات والوفيات تثار مخاوف كبيرة دوليا بخصوص سلالة جديدة للفيروس تجتاح العديد من دول العالم، فهل تنجح الجزائر في تفادي الأسوأ من خلال حملة التطعيم الشامل ؟ هذا ما سنسأل عنه في عدد اليوم إضافة إلى تفاصيل تعميم التلقيح في البلاد وكيفية تنظيمها مع ضيفنا من الجزائر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بروفسور عبد الرحمان بن بوزيد.

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