إصابة شخصين بنزاع عشائري مسلح في بغداد (فيديو)

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بأن شخصين أصيبا بجروح خلال نزاع عشائري مسلح شرقي العاصمة بغداد.

وقال مراسل RT، إن "مدينة الصدر شرقي بغداد شهدت ظهر اليوم نزاعا عشائريا عنيفا بين عشيرتين استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأضاف، أن "النزاع الذي شهده حي القيارة في مدينة الصدر، تجدد اليوم بعدما ابتدأ اللية الماضية".

ويشهد العراق نزاعات عشائرية مستمرة، خاصة في المحافظات الجنوبية، يذهب ضحيتها العشرات من المدنيين سنويا.

المصدر: RT