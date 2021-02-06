العراق.. توجيه بغلق أسواق ومطاعم لم تلتزم بإجراءات الوقاية من كورونا

وجهت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، بغلق المولات والمطاعم والمقاهي التي لم تلتزم بشروط الوقاية الصحية، بعد معاودة الإصابات بعدوى كورونا بالارتفاع من جديد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "دائرة الصحة العامة وجهت بغلق كافة المولات والمطاعم والقاعات والمقاهي التي لا تلتزم بشروط الوقاية من فيروس كورونا".

وأضافت: "كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدارس الأهلية التي لا تلتزم بالتعليمات والتي قد تؤدي إلى زيادة الإصابات".

ويوم أمس أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومنذ ظهور الفيروس في العراق أصيب به 625756 شخصاً، وتوفي 13103 منهم، وفقاً لأرقام وزارة الصحة العراقية.

المصدر: RT