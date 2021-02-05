السراج: نأمل أن تنهي السلطة التنفيذية الجديدة الانقسام الليبي

رحب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، بتشكيل حكومة جديدة مؤقتة في ليبيا بعد محادثات برعاية الأمم المتحدة.

وقال السراج في بيان: "نبارك نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي في الوصول إلى اختيار سلطة تنفيذية جديدة، وأتقدم بالتهنئة لمن اختيروا لتولي المسؤوليات في المجلس الرئاسي الجديد ورئاسة حكومة الوحدة الوطنية".

وأضاف: "نسأل الله أن تنتهي بهذا الإنجاز كل مظاهر الفرقة والانقسام وأن يجمع قلوب الليبيين على التسامح وجمع الشمل والإخلاص للوطن".

وصوت الملتقى السياسي الليبي، في وقت سابق من الجمعة، خلال الجولة الثانية من الاقتراع، لصالح اختيار حكومة مؤقتة جديدة سيقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء.

وفازت القائمة بتسعة وثلاثين صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسين منهم رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا.

ويأتي التصويت في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لصنع السلام وتهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر.

المصدر: RT