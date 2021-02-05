 
مباشر
عاجل
واشنطن تعترض على قرار الجنائية الدولية حول ولايتها على الأراضي الفلسطينية

السراج: نأمل أن تنهي السلطة التنفيذية الجديدة الانقسام الليبي

أخبار العالم العربي

السراج: نأمل أن تنهي السلطة التنفيذية الجديدة الانقسام الليبي
Reuters MT/awi
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pptt

رحب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، بتشكيل حكومة جديدة مؤقتة في ليبيا بعد محادثات برعاية الأمم المتحدة.

وقال السراج في بيان: "نبارك نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي في الوصول إلى اختيار سلطة تنفيذية جديدة، وأتقدم بالتهنئة لمن اختيروا لتولي المسؤوليات في المجلس الرئاسي الجديد ورئاسة حكومة الوحدة الوطنية".

وأضاف: "نسأل الله أن تنتهي بهذا الإنجاز كل مظاهر الفرقة والانقسام وأن يجمع قلوب الليبيين على التسامح وجمع الشمل والإخلاص للوطن".

بيان لرئيس المجلس الرئاسي

Publiée par ‎حكومة الوفاق الوطني Government of National Accord‎ sur Vendredi 5 février 2021

وصوت الملتقى السياسي الليبي، في وقت سابق من الجمعة، خلال الجولة الثانية من الاقتراع، لصالح اختيار حكومة مؤقتة جديدة سيقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء.

وفازت القائمة بتسعة وثلاثين صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسين منهم رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا.

ويأتي التصويت في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لصنع السلام وتهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا