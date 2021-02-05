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مصر.. وفاة 4 شخصيات بارزة خلال ساعة واحدة

أخبار العالم العربي

مصر.. وفاة 4 شخصيات بارزة خلال ساعة واحدة
Reuters
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شهدت مصر اليوم الجمعة، خلال ساعة واحدة فقط إعلان وفاة 4 شخصيات بارزة ومشهورة في مجالات مختلفة.

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وفاة الفنان المصري عزت العلايلي عن عمر ناهز 86 عاما
وفاة الفنان المصري عزت العلايلي عن عمر ناهز 86 عاما

وبدأت الوفيات بخبير المقامات والأصوات المعروف أحمد مصطفى كامل، مرورا باللواء سعد الجمال عضو مجلس النواب، والفنان عزت العلايلي، نهاية باللواء إبراهيم عبد العاطي "مخترع" جهاز علاج فيروس سي والإيدز المثير للجدل.

ورحل في البداية اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 75 عاما.

ثم غيب الموت الشيخ أحمد مصطفى كامل، الذي توفي عن عمر 82 عاما.

وبعد ذلك تم إعلان وفاة الفنان القدير عزت العلايلي، عن عمر 86 عاما.

وبعد صلاة الجمعة تم إعلان وفاة اللواء إبراهيم عبد العاطي "مخترع جهاز علاج فيروس سي والإيدز" المثير للجدل عن عمر يناهز الـ 74 عاما.

المصدر: RT

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