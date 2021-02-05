 
مباشر
عاجل
الصحة اللبنانية: تسجيل 3071 إصابة جديدة بكورونا و98 حالة وفاة خلال 24 ساعة

شرطة دبي تدعو الجمهور للتعرف على صاحب جثة مجهولة (صور)

أخبار العالم العربي

شرطة دبي تدعو الجمهور للتعرف على صاحب جثة مجهولة (صور)
شرطة دبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ppr4

دعت القيادة العامة لشرطة دبي، الجمهور للتعرف على صاحب صورة، عُثر عليه متوفى في منطقة القوز الصناعية الرابعة في بر دبي.

وحسب المواقع المحلية تم نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفحصها والتأكد من سبب الوفاة، ولم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحب الجثة.

ودعا مركز شرطة بر دبي، على موقع "تويتر" الجمهور للتعرف على صاحب "الجثة المجهولة"، والاتصال بالسلطات لمن يتوفر لديه أية معلومات عنه.

المصدر: "البيان"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا