شرطة دبي تدعو الجمهور للتعرف على صاحب جثة مجهولة (صور)

دعت القيادة العامة لشرطة دبي، الجمهور للتعرف على صاحب صورة، عُثر عليه متوفى في منطقة القوز الصناعية الرابعة في بر دبي.

وحسب المواقع المحلية تم نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفحصها والتأكد من سبب الوفاة، ولم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحب الجثة.

شرطة دبي تدعو أفراد الجمهور لتعرف على صاحب جثة مجهولة.



للتفاصيل:https://t.co/g93sU1fWRh — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) February 5, 2021

ودعا مركز شرطة بر دبي، على موقع "تويتر" الجمهور للتعرف على صاحب "الجثة المجهولة"، والاتصال بالسلطات لمن يتوفر لديه أية معلومات عنه.

المصدر: "البيان"