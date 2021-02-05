السعودية تسجل ارتفاعا جديدا لمؤشر الإصابات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا، استمرارا لارتفاع مؤشر الحالات اليومية في المملكة.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 327 لتصل إلى مستوى 369248 حالة، بينها 2228 نشطة و385 حرجة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم 2 فبراير 310 حالات، وفي 3 فبراير 306، وفي 4 فبراير 303.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (327) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (4) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (257) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (360,954) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/cBPZpOceW7 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) February 5, 2021

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية ارتفاعا تدريجيا، حيث تجاوز مؤخرا مستوى 300 حالة بعد أن تراجع قبل ذلك أوائل يناير 2021 إلى أقل من 100، لكن هذا المستوى أدنى بكثير من مؤشرات صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة أكثر من 4 آلاف حالة.

وأفادت الوزارة برصد 4 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 6393 متوفيا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات اليومية في 2 فبراير 4 حالات، وفي 3 فبراير 3 حالات، وفي 4 فبراير كذلك 4.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" وصل إلى 360954 شخصا، بعد تسجيل 257 حالة شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

المصدر: RT