 
مباشر

مصر.. الكشف عن سبب وفاة الفنان عزت العلايلي

أخبار العالم العربي

مصر.. الكشف عن سبب وفاة الفنان عزت العلايلي
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ppob

كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي، أسباب وفاة الفنان عزت العلايلي، صباح اليوم الجمعة.

إقرأ المزيد
وفاة الفنان المصري عزت العلايلي عن عمر ناهز 86 عاما
وفاة الفنان المصري عزت العلايلي عن عمر ناهز 86 عاما

وأوضح في تصريحات لجريدة "الوطن" المصرية، أن الفنان الراحل توفي في منزله بعد معاناة من أمراض الشيخوخة، مضيفا أنه تواصل معه منذ يومين بالضبط، وكان في حالة صحية جيدة.

أوضح زكي، أن جنازة الفنان عزت العلايلي ستشيع من مسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند.

وقال محمود العلايلي، نجل الفنان الراحل عزت العلايلي، لجريدة "الوطن" أيضا، إن جنازة والده سيتم تشييعها عقب صلاة العصر من مسجد المروة في دريم لاند، بمدينة السادس من أكتوبر.

المصدر: الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا