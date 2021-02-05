 
مباشر
عاجل
ملتقى الحوار الليبي يصوت لصالح قائمة المنفي ودبيبه في انتخابات المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة

مصر.. خروج قطار عن القضبان دون خسائر بشرية (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. خروج قطار عن القضبان دون خسائر بشرية (صور)
Reuters
أرشيف، القاهرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ppng

شهدت محطة قطارات حلواصي البلد بمدينة أشمون في محافظة المنوفية المصرية، صباح اليوم الجمعة خروج القطار رقم 122 إكس بريس "منوف- القاهرة" عن القضبان، وجرى إخلاء الركاب.

إقرأ المزيد
مصر.. خروج 3 عربات قطار عن مسارها
مصر.. خروج 3 عربات قطار عن مسارها

وأفاد شهود عيان، بأن مشكلة في التحويلة تسببت في خروج عربتين من القطار عن مسارها الصحيح، مما تسبب في توقف القطار نحو 60 دقيقة.

وورد بلاغ إلى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، من مأمور مركز شرطة أشمون، بخروج قطار "منوف- القاهرة" عن القضبان، وتقرر استدعاء فنيين لحل المشكلة وإعادة تسيير القطار، وجرى تحرير محضر بالواقعة، دون وجود وفيات أو إصابات.

مصر.. خروج قطار عن القضبان دون خسائر بشرية (صور)
RT
مصر.. خروج قطار عن القضبان دون خسائر بشرية (صور)
RT

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا