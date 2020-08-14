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مصر.. خروج 3 عربات قطار عن مسارها

أخبار العالم العربي

مصر.. خروج 3 عربات قطار عن مسارها
Reuters
صورة تعبيرية
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كشفت مصادر مطلعة عن سقوط 3 عربات من قطار قادم من الإسماعيلية إلى القاهرة عند مزلقان غمرة على خط كوبري الليمون الزقازيق دون حدوث إصابات، وذلك للمرة السادسة في هذه المنطقة.

وقالت المصادر إنه "بعد وصول قطار الزقازيق، إلى محطة شبرا الخيمة، وفور تحركه في اتجاه القاهرة، خرجت 3 عربات من القطار عن القضبان، وكادت أن تحدث كارثة لولا العناية الإلهية، حيث قام الركاب بالصياح لكي يتوقف سائق القطار وينقذهم من موت محقق".

ووفقا للمصادر جرت الحادثة للقطار رقم 1112 القادم من الإسماعيلية إلى القاهرة.

المصدر: "المصري اليوم"

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