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طهران تطالب مدريد بتسليمها نجل دبلوماسي اشتهر بحياة لهو وبذخ

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طهران تطالب مدريد بتسليمها نجل دبلوماسي اشتهر بحياة لهو وبذخ
@sasha_sobhani
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طلبت السلطات الإيرانية من إسبانيا تسليمها نجل دبلوماسي إيراني سابق، تتهمه طهران بالاتجار بالبشر وغسيل الأموال وإدارة مواقع إلكترونية غير قانونية للقمار.

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وذكرت صحيفة "ذا تايمز" أن المعني هو ساشا سبحاني، ويبلغ من العمر 33 عاما، وهو نجل أحمد سبحاني، سفير إيران السابق في فنزويلا.

ويوصف نجل الدبلوماسي الإيراني السابق بأنه منشق عن النظام، وأنه انتقل منذ عامين للعمل في إسبانيا وطلب اللجوء هناك.

وعاش ساشا سبحاني في إسبانيا حياة لهو وبذخ، ظهرت في صور نشرها في موقع إنستغرام مع نساء يرتدين ملابس ضيقة، وصور لسيارات فارهة وطائرات خاصة.

طهران تطالب مدريد بتسليمها نجل دبلوماسي اشتهر بحياة لهو وبذخ
twitter.com/RKOTOfficial

طهران تطالب مدريد بتسليمها نجل دبلوماسي اشتهر بحياة لهو وبذخ
thetimes.co.uk

طهران تطالب مدريد بتسليمها نجل دبلوماسي اشتهر بحياة لهو وبذخ

وكان سبحاني الابن قد اعتقل في إسبانيا، ومثل أمام المحكمة في مدريد بموجب اتهامات إيرانية له عبر الإنتربول بالاتجار بالبشر وبإدارة مواقع للقمار وغسيل الأموال.

هذا، ويخشى نجل الدبلوماسي الإيراني السابق على حياته في حال سلمته إسبانيا إلى سلطات بلاده، وينفي التهم الموجهة إليه، دافعا بأن النظام في بلاده غاضب من أسلوب معيشته الذي يعرضه عبر حسابه في إنستغرام على 2.6 مليون متابع له.

المصدر:thetimes.co.uk + thenationalnews.com

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