 
مباشر

محمد بن زايد يهاتف بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر

أخبار العالم العربي

محمد بن زايد يهاتف بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر
Vincenzo PINTO / AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ppk0

أجرى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد زايد آل نهيان، يوم الخميس، اتصالين هاتفيين مع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان.

وكتب بن زايد على "تويتر": "تحدثت مع فضيلة الدكتور أحمد الطيب وبابا الكنيسة الكاثوليكية قداسة البابا فرنسيس، بشأن ترسيخ مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية في ظل التحديات التي تواجهها البشرية وفي مقدمتها جائحة كورونا".

وأكد بن زايد أن بلاده "ستواصل العمل لدعم كل ما يرسخ التضامن الإنساني لإيمانها بأنه الطريق الوحيد لبناء حاضر مشرق للبشرية ومستقبلها".

ووفقا لموقع "البيان" أعرب البابا فرنسيس وشيخ الأزهر، عن تقديرهما لدور ولي عهد أبو ظبي "في بناء جسور التفاهم وتعزيز رسالة الأخوة الإنسانية والسلام إلى العالم خاصة رعايته توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بالإمارات".

المصدر: "البيان"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا