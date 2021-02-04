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المغرب يمدد حالة الطوارىء الصحية حتى 10 مارس المقبل

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المغرب يمدد حالة الطوارىء الصحية حتى 10 مارس المقبل
Reuters
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قررت الحكومة المغربية، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد، حتى 10 مارس المقبل.

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وقرر مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس في الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، إلى غاية 10 مارس المقبل، لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا.

وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد ، ليستمر 4 أسابيع إضافية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية من يوم 10 فبراير الجاري إلى غاية 10 مارس المقبل.

وأجازت مقتضيات المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة بما يتلاءم مع معطيات الوضع الوبائي.

المصدر: "هسبريس"

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