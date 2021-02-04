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مصر ترصد هزتين أرضيتين في البلاد

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مصر ترصد هزتين أرضيتين في البلاد
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كشف رئيس المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية محمد جاد القاضي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت فجر اليوم، هزتين أرضيتين على مسافة 120 كيلومترا من مدينة شرم الشيخ.

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وأوضح أن الهزتين عند خليج العقبة بقوة 2.2 درجة على مقياس ريخيتر، مشيرا إلى أن المعهد لم يتلق أي بيانات بوجود أي أضرار أو خسائر أو حتى شعور من المواطنين بالهزات.

ونوه بأنَ المنطقة التي وقعت بها الهزات "من المناطق النشطة بالهزات الأرضية البسيطة التي لا يوجد منها ضرر".

المصدر: "الوطن"

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