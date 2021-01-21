مصر ترصد زلزال قبرص وتعلن عن "اقترابه من البلاد"

أعلن عميد معهد البحوث الفلكية في مصر، جاد القاضي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت يوم الخميس 21 يناير، هزة أرضية بجزيرة قبرص وعلى بعد 430 كم شمال مدينة دمياط المصرية.

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ووفقا للمعهد: "وقعت اليوم الخميس الساعة 5 و27 دقيقة و4 ثواني بالتوقيت المحلي هزة بقوة 5.0 درجة على مقياس ريختر، خط العرض 35.03 شمالا، خط الطول 33.51 شرقا، على عمق 50 كم".

وأكد الدكتور جاد القاضي أنه لم يرد للمعهد أي شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة.

المصدر: "الشروق"