الكويت: لا رحلات مباشرة مع أكثر من 30 جهة من بينها دول عربية

قالت وزارة الصحة الكويتية، أنه لن تكون رحلات مباشرة بين الكويت وأكثر من 30 جهة تزداد فيها الإصابات بفيروس كورونا من بينها دول عربية.

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وأضافت وزارة الصحة في بيان، اليوم الخميس، أنه يجب على القادمين من هذه الجهات الالتزام بالبقاء في بلد الترانزيت مدة لا تقل عن 14 يوما قبل دخوله البلاد، وإجراء مسحة "pcr" جديدة من بلد الترانزيت قبل صعوده الطائرة المتجهة للكويت.

هناك أكثر من 30 جهة تزداد فيها الإصابات ومن بينها دول عربية لايوجد رحلات مباشرة بينها و بين دولة الكويت. من يأتي من هذه الجهات يلتزم بفترة مكث لا تقل عن 14 يوما في بلد الترانزيت قبل دخوله للكويت. بعد ذلك يعمل مسحة pcr جديدة من بلد الترانزيت قبل صعوده الطائرة المتجه للكويت. pic.twitter.com/zbaWWrsqoG — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) February 4, 2021

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أنه ستجرى مسحة أخرى عند الوصول في مطار الكويت لجميع الركاب، ثم تعاد المسحة في اليوم الخامس للقادمين، وكذلك يجرى تخطيط جيني لرصد التحورات، كما يطبق حجر إلزامي لمدة 14 يوما.

المصدر: "القبس"+ موقع وزارة الصحة الكويتية على "تويتر"