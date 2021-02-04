 
مباشر

الكويت: لا رحلات مباشرة مع أكثر من 30 جهة من بينها دول عربية

أخبار العالم العربي

الكويت: لا رحلات مباشرة مع أكثر من 30 جهة من بينها دول عربية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ppil

قالت وزارة الصحة الكويتية، أنه لن تكون رحلات مباشرة بين الكويت وأكثر من 30 جهة تزداد فيها الإصابات بفيروس كورونا من بينها دول عربية.

إقرأ المزيد
الكويت تلزم الوافدين بالحجر الفندقي لـ7 أيام
الكويت تلزم الوافدين بالحجر الفندقي لـ7 أيام

وأضافت وزارة الصحة في بيان، اليوم الخميس، أنه يجب على القادمين من هذه الجهات الالتزام بالبقاء في بلد الترانزيت مدة لا تقل عن 14 يوما قبل دخوله البلاد، وإجراء مسحة "pcr" جديدة من بلد الترانزيت قبل صعوده الطائرة المتجهة للكويت.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أنه ستجرى مسحة أخرى عند الوصول في مطار الكويت لجميع الركاب، ثم تعاد المسحة في اليوم الخامس للقادمين، وكذلك يجرى تخطيط جيني لرصد التحورات، كما يطبق حجر إلزامي لمدة 14 يوما.

المصدر: "القبس"+ موقع وزارة الصحة الكويتية على "تويتر"

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا