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قطاع غزة.. تخفيف كبير للإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

أخبار العالم العربي

قطاع غزة.. تخفيف كبير للإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا
Reuters
شمال قطاع غزة، أرشيف
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قررت وزارة الداخلية في قطاع غزة تخفيف الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث سترفع الحظر والإغلاق الليلي اليومي.

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وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، إياد البزم، في بيان، إن "هذا القرار جاء بعد التقييم المستمر للحالة الوبائية لفيروس كورونا في القطاع، لذا قررت الداخلية تخفيف الإجراءات الوقائية المتخذة".

وأكد البزم على رفع حالة الإغلاق الأسبوعي يومي الجمعة والسبت اعتبارا من يوم غد الجمعة، مع الإبقاء على إغلاق الأسواق الشعبية في هذين اليومين.

وأهاب بالمواطنين للاستمرار في اتخاذ إجراءات الوقاية الشخصية حرصا على السلامة العامة.

يشار إلى أن الإغلاق الأسبوعي بدأ منذ ثمانية أسابيع، وذلك بهدف تخفيض أعداد المصابين بكورونا في القطاع.

المصدر: "معا"

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