الرئيس اللبناني يدعو إلى الإسراع في التحقيق لجلاء ظروف جريمة اغتيال لقمان سليم

شدد رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون على "ضرورة الإسراع في التحقيق لجلاء ظروف جريمة اغتيال الناشط لقمان سليم والجهات التي تقف وراءها".

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية في تغريدة عبر "تويتر" إن "الرئيس عون طلب من المدعي العام التمييزي إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات جريمة الاغتيال وشدد على ضرورة الإسراع في التحقيق لجلاء ظروف الجريمة والجهات التي تقف وراءها".

الرئيس عون طلب من المدعي العام التمييزي اجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات جريمة اغتيال الناشط لقمان سليم، وشدّد على ضرورة الاسراع في التحقيق لجلاء ظروف الجريمة والجهات التي تقف وراءها — Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 4, 2021

وقد فتح القضاء اللبناني تحقيقا بملابسات مقتل الناشط لقمان سليم، الذي عثر عليه مقتولا داخل سيارة مستأجرة بين بلدتي العدوسية وتفاحتا في جنوب لبنان، بعد أن أعلنت شقيقته، رشا الامير، عن فقدانه منذ عدة ساعات.

Reuters

وقد تم نقله جثته الى مستشفى صيدا الحكومي، بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، بعدما انهى الطبيب الشرعي الكشف عليها، وتبين أنها مصابة بخمس طلقات نارية أربعة في الرأس وواحدة في الظهر.

المصدر: RT