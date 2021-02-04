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تونس..87 وفاة و1267 إصابة جديدة بكورونا

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تونس..87 وفاة و1267 إصابة جديدة بكورونا
Reuters ZOUBEIR SOUISSI
الاغلاق العام في تونس جراء فيروس كورونا
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أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 87 وفاة و1267 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 6980، فيما إجمالي عدد الإصابات 212679.

وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 91 وفاة و1367 إصابة بالفيروس.

وقال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي يوم الثلاثاء إن تونس تتوقع تسلم 4 ملايين جرعة مجانية من اللقاحات المضادة لكورونا من التحالف العالمي للقاحات والتحصين "غافي"، اعتبارا من منتصف فبراير.

وعلى صعيد مصادر اللقاحات التونسية، أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن تونس أصبحت ثالث دولة إفريقية تقر استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد للفيروس.

وأسندت وزارة الصحة التونسية يوم السبت، رخصة ترويج استثنائية ومؤقتة لمدة سنة بالسوق التونسية للقاح "سبوتنيك V".

المصدر: "وزارة الصحة التونسية" + RT

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