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السعودية.. النائب العام يوجه بمتابعة قضية إساءة أب لأبنائه عبر مواقع التواصل

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السعودية.. النائب العام يوجه بمتابعة قضية إساءة أب لأبنائه عبر مواقع التواصل
Reuters
السعودية
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قال مصدر مسؤول بالنيابة العامة بالسعودية إن النائب العام الشيخ سعود المعجب أمر باستدعاء شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يسيء لحقوق أطفاله بحجة ضيق ذات اليد ويقر فيه بحرمانهم من التعليم.

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ووجه النائب العام بالتنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من أهلية الأسرة للحصول على الدعم الاجتماعي، لضمان حماية الأطفال من كافة أشكال الإهمال، ومنحهم جميع حقوقهم الرعائية بما فيها حق التعليم.

كما أمر بمباشرة التحقيق مع الشخص الذي ظهر في المقطع كون الفعل الذي قام به مجرّما وفق نظام حماية الطفل، ويستوجب المساءلة الجزائية لمرتكبه.

واستندت النيابة العامة في أمرها إلى توثيق وحدة الرصد النيابي للفيديو انطلاقا من واجباتها في حماية حقوق الطفل، وتعزيز حقوقه في العيش الكريم في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وبما يكفل له تلقي الرعاية الأسرية اللازمة.

المصدر: صحيفة "عكاظ"

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