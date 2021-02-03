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مراسلنا: انفجار طائرة استطلاع إسرائيلية في أجواء جنوب لبنان

أخبار العالم العربي

مراسلنا: انفجار طائرة استطلاع إسرائيلية في أجواء جنوب لبنان
Reuters
حدود لبنان الجنوبية، بلدة العديسة
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أفاد مراسلنا في لبنان بسماع دوي انفجار في أجواء منطقة الزهراني جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الدوي ناتج كما تبيّن عن انفجار طائرة استطلاع إسرائيلية في أجواء جنوب لبنان.

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وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على "تويتر" إن "نيران مضادة للطيران أطلقت باتجاه طائرة يتم التحكم بها عن بعد تابعة للجيش الإسرائيلي من دون اصابتها".

يأتي ذلك، عقب يومين على إعلان "حزب الله" اللبناني اسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية قرب الحدود الجنوبية.

وقال الحزب في بيان "اخترقت محلقة تابعة للعدو الإسرائيلي من نوع (ماتريس - 100) معدلة إسرائيليا، عند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الاثنين، الأجواء اللبنانية داخل الخط الأزرق لمسافة 400 متر، حيث تصدى لها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة وأسقطوها في محلة خربة شعيب في بلدة بليدا الحدودية جنوبي لبنان".

المصدر: RT

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