"حزب الله" اللبناني ينشر صور المسيّرة الإسرائيلية التي أسقطها

نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين، صور الطائرة المسيّرة الإسرائيلية التي أعلن أنه أسقطها قرب الحدود اللبنانية الجنوبية.

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وقال الحزب: "اخترقت محلقة تابعة للعدو الإسرائيلي من نوع (ماتريس - 100) معدلة إسرائيليا، عند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الاثنين، الأجواء اللبنانية داخل الخط الأزرق لمسافة 400 متر، حيث تصدى لها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة وأسقطوها في محلة خربة شعيب في بلدة بليدا الحدودية جنوبي لبنان".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أعلن سقوط طائرة مسيرة تابعة لجيشه داخل الأراضي اللبنانية.

وأضاف أدرعي أن سقوط الطائرة داخل الأراضي اللبنانية وقع خلال نشاط عملياتي على الحدود مع لبنان، مشيرا إلى أنه "لا خشية من تسرب للمعلومات" عن الطائرة.

المصدر: النهار