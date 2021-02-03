سفير السعودية في القاهرة يعلق على تعليق سفر مواطني 20 دولة بينها مصر

علق السفير السعودي في القاهرة أسامة بن أحمد النقلي، على قرار المملكة تعليق استقبال غير المواطنين من نحو 20 دولة بينها مصر والإمارات.

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وقال النقلي في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "نتابع ما يحدث في العالم من تفشي انتشار فيروس كورونا وزيادة الإصابات واتباع دول عدة لإجراءات احترازية، وفي السعودية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أدلى منذ أيام بتصريحات مهمة أعلن فيها عن رصد زيادة في الإصابات بفيروس كورونا وانتشار سريع".

وأضاف: "وزارة الصحة السعودية أوصت بضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية داخل المملكة في الفترة القادمة لوقف الانتشار السريع الذي لمسته الوزارة، والقرار مؤقت لكن مدته مرهونة بتحسن الوضع الوبائي ليس في السعودية فقط لكن في العالم بشكل عام، وجاء ليس لضمان سلامة المواطنين السعوديين فقط بل والمقيمين والزائرين للمملكة في إطار الإجراءات الاحترازية".

وحول شمول القرار لرحلات الترانزيت، قال السفير النقلي: "القرار واضح يشمل الجميع دون الحالات الاستثنائية ومن سيقدم إلى المملكة سيخضع للحجر لمدة 14 يوما، وأقصد هنا الفئات المستثناة والتي يمكنها الدخول للمملكة لكن مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنها الحجر الصحي لفترة معينة لضمان عدم حمل الفيروس وهو قرار ينطبق على المواطنين والمقيمين وقرار إنساني بالأساس لايتربط بالجنسية ولا بالمقيمين".

من جانبها، قررت شركة مصر للطيران تعديل مواعيد الرحلات اليومية إلى كل أنحاء المملكة وسوف تعطل 4 رحلات غدا من المفترض أن تطير إلى السعودية وسيتم الاكتفاء بـ 6 رحلات فقط.

المصدر: قناة "أون تي في"