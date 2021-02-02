"مصر للطيران" تواصل تسيير رحلات العودة من السعودية رغم تعليق السفر

أعلنت وزارة الطيران المدني المصري أن شركة "مصر للطيران" ستستمر في تسيير رحلات العودة من السعودية لنقل المصريين وغيرهم إلى القاهرة، أثناء فترة تعليق السفر إلى المملكة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "مصر للطيران سوف تستمر في تسيير رحلات العودة من المملكة العربية السعودية لنقل الرعايا المصريين وغيرهم من الجنسيات من السعودية إلى جمهورية مصر العربية أثناء فترة التعليق".

مضيفة: "من غير المعلوم متى سيتم السماح للسفر إلى المملكة".

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يذكر أن السلطات السعودية علقت الدخول إلى أراضيها لغير السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم من 20 دولة حول العالم بينها مصر، اعتبارا من الساعة التاسعة من مساء غد الأربعاء 3 فبراير في إطار قيود كورونا.

ناصر حاتم

المصدر: RT