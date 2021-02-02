 
مباشر

السعودية تعلق دخول الوافدين من 20 دولة اعتبارا من 3 فبراير

أخبار العالم العربي

السعودية تعلق دخول الوافدين من 20 دولة اعتبارا من 3 فبراير
Reuters Ahmed Yosri
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/poyp

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية عن تعليق دخول الوافدين من 20 دولة أراضي المملكة في إطار إجراءات محاربة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء السعودية الرسمية (واس) عن المصدر قوله إن دخول الأراضي السعودية يحظر لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم اعتبارا من الساعة 9 مساء الأربعاء 3 فبراير الجاري.

وأورد المصدر المسؤول قائمة بأسماء الدول التي يتم تعليق دخول الأراضي السعودية للقادمين منها. ومن بين تلك الدول الإمارات وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وباكستان والبرازيل وتركيا وفرنسا ومصر ولبنان والهند واليابان وغيرها.

وأشار المصدر إلى أن القرار يشمل أيضا القادمين من دول أخرى في حال كانوا قد مروا بأي دولة من تلك المذكورة في القائمة خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول للسعودية.

المصدر: واس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا