السعودية تعلق دخول الوافدين من 20 دولة اعتبارا من 3 فبراير

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية عن تعليق دخول الوافدين من 20 دولة أراضي المملكة في إطار إجراءات محاربة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء السعودية الرسمية (واس) عن المصدر قوله إن دخول الأراضي السعودية يحظر لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم اعتبارا من الساعة 9 مساء الأربعاء 3 فبراير الجاري.

#عاجل

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من 20 دولة اعتباراً من الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء الموافق 3 / 2 / 2021م.#واس_عامpic.twitter.com/e1aTCS8tXP — واس العام (@SPAregions) February 2, 2021

وأورد المصدر المسؤول قائمة بأسماء الدول التي يتم تعليق دخول الأراضي السعودية للقادمين منها. ومن بين تلك الدول الإمارات وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وباكستان والبرازيل وتركيا وفرنسا ومصر ولبنان والهند واليابان وغيرها.

وأشار المصدر إلى أن القرار يشمل أيضا القادمين من دول أخرى في حال كانوا قد مروا بأي دولة من تلك المذكورة في القائمة خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول للسعودية.

المصدر: واس