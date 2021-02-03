ناشطون يتحدثون عن مقتل جندي تركي برصاص مجهولين قرب طريق M4

وثق "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، اليوم الأربعاء، مصرع جندي تركي متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام بعد هجوم مسلح على نقطة تركية بريف إدلب الغربي.

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وكان "المرصد"، وهو موقع إعلامي معارض للحكومة السورية، أفاد في 31 يناير الماضي بإصابة عنصرين تركيين بجروح جراء استهداف مسلحين مجهولين أحد محارس القوات التركية في منطقة أبو الزبير قرب بلدة محمبل الواقعة على طريق حلب - اللاذقية (M4) بريف إدلب الغربي.

وفي 17 يناير وثق "المرصد إصابة جندي تركي برتبة رقيب، إثر قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على محارس النقطة التركية في قرية باتبو بريف حلب الغربي. كما رصد في 3 يناير انفجارا بالقرب من مدينة معرة مصرين، نتيجة قذائف "آر بي جي" أطلقها مجهولون على عربة تركية أثناء مرورها على مفرق قرية كفريا شمالي مدينة إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان